Cyberpunk 2077 PC Update 1.52 Introduces Official Steam Deck Support and More

A new Cyberpunk 2077 update is now live on PC, introducing official Steam Deck support and more

Update 1.52, which is around 6.9 GB big on Steam, introduces, as already mentioned, official Steam Deck support. The update also introduces some other small tweaks, as reported on the Steam Community forums, but without official update notes, we do not yet know precisely what these small changes mean.

Added – r6/config/settings/platform/steamdeck

Added – r6/config/settings/platform/steamdeck/options.json (75.81 KiB)

Removed – bin/x64/steam_api64.dll (258.28 KiB)

Manifest ID changed – 151560830241276242 › 4154572106334121682

Cyberpunk 2077 is now available on PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, and Google Stadia worldwide.